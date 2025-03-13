ГАИ ищет свидетелей аварии с автобусом, пьяный за рулем, младенец выполз ночью на дорогу - обзор ДТП

Минск

Гость из России попался пьяным за рулем в Минске. Наряд ГАИ заметил нарушителя на проспекте Независимости в столице - машина на российских номерах ехала по полосе для общественного транспорта. Во время проверки физическое состояние водителя вызвало подозрения. А экспертиза подтвердила, что 22-летний иностранец не трезв. Мужчине грозит штраф более 8 тыс. рублей и лишение прав на 5 лет.

Бешенковичи

Хватает любителей горячительного за рулем и среди наших соотечественников. Нетрезвого водителя мотоблока задержали в Бешенковичах. Мужчина ехал по городу и попал на глаза местному наряду ДПС. Во время беседы инспекторы заметили у 42-летнего местного жителя признаки опьянения. А водитель пояснил, что действительно употреблял накануне. Медосвидетельствование показало 0,75 промилле алкоголя. В этом случае нарушителю придется заплатить крупный штраф и стать пешеходом на ближайшие годы.

Волковысский р-н

Пошел на обгон и не заметил автомобиль позади. ДТП произошло накануне в Волковысском районе. Как сообщают в ГАИ, водитель Opel пошел на обгон, но не обратил внимания, что такой же маневр начал водитель Mercedes позади. Как итог - столкновение трех авто. Пассажирка Mercedes получила телесные повреждения и угодила в больницу.

Невнимательность водителя Geely привела к серьезному ДТП с мотоциклистом. В СК поделились подробностями расследования дела об аварии, которая произошла

14 сентября 2024 года. Тогда на автодороге Минск - Ошмяны - граница Литвы столкнулись автомобиль Geely и мотоцикл. Установлено, что водитель кроссовера - 63-летний минчанин не уступил дорогу байкеру на Honda. В нарушение ПДД мужчина выехал на полосу встречного движения, лишив мотоциклиста возможности избежать столкновения. Пострадавший получил тяжелые травмы. Дело передано в суд.

Могилевский р-н

В ГАИ ищут свидетелей ДТП с автобусом. Звоните по телефону /0222/ 63 30 27. Авария произошла еще в августе 2024 года в Могилевском районе. Водитель общественного транспорта не справился с управлением, съехал в левый кювет и столкнулся с деревом. В аварии травмы получили пассажиры.

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