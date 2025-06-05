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ГПК: на границе с Латвией обнаружен беженец с многочисленными травмами
На границе с Латвией обнаружен беженец с многочисленными травмами, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет.
Полоцкие пограничники на границе с Латвией 4 июня обнаружили мужчину африканской внешности. На теле беженца имелись многочисленные увечья. Военнослужащие оказали иностранцу первую помощь, а также вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие медики диагностировали у мужчины инфицированные раны, а также закрытый перелом левой ноги в области колена.
Беженца доставили в Верхнедвинскую центральную районную больницу для дальнейшего лечения.