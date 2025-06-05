ГПК: на границе с Латвией обнаружен беженец с многочисленными травмами

На границе с Латвией обнаружен беженец с многочисленными травмами, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет.

Полоцкие пограничники на границе с Латвией 4 июня обнаружили мужчину африканской внешности. На теле беженца имелись многочисленные увечья. Военнослужащие оказали иностранцу первую помощь, а также вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие медики диагностировали у мужчины инфицированные раны, а также закрытый перелом левой ноги в области колена.