Гражданин Украины пытался незаконно ввезти в Беларусь 66 тыс. долларов

В пункте пропуска "Брест" таможенники обнаружили у гражданина Украины деньги, которые он без декларирования пытался ввезти из Польши в Беларусь. Об этом сообщили в Брестской таможне.

Мужчина прибыл в Беларусь как пассажир микроавтобуса. Для пересечения границы выбрал зеленый коридор. Однако таможенники обнаружили при нем более 66 тыс. долларов, подлежащих декларированию.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК Беларуси, санкция которой предусматривает штраф или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.

Брестская таможня отмечает в текущем году рост более чем в два раза незаконно перемещаемой валюты в сравнении с 2024-м. Уже установлено более 550 фактов перемещения через белорусско-польскую границу наличных денежных средств в нарушение таможенного законодательства.