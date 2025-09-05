3.70 BYN
3.00 BYN
3.49 BYN
Гродненские пограничники выявили случай незаконного хранения БПЛА
Гродненские пограничники выявили случай незаконного хранения беспилотников, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственный пограничный комитет.
Гродненские пограничники 4 сентября обнаружили беспилотники и набор предметов, предназначенных для осуществления противоправной деятельности. В мероприятиях по пресечению нарушения законодательства были задействованы военнослужащие маневренной группы и сотрудники ОВД Гродненского райисполкома. При осмотре местности выявлены два БПЛА, пусковая установка, мотоцикл, а также автомобиль. В транспортном средстве обнаружены телефон, ноутбук, 10 аккумуляторных батарей кустарного производства и два пульта управления беспилотником.
Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия по установлению иных участников незаконной деятельности. Назначена экспертиза, по результатам которой будет дана правовая оценка.