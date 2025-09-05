Гродненские пограничники выявили случай незаконного хранения БПЛА

Гродненские пограничники 4 сентября обнаружили беспилотники и набор предметов, предназначенных для осуществления противоправной деятельности. В мероприятиях по пресечению нарушения законодательства были задействованы военнослужащие маневренной группы и сотрудники ОВД Гродненского райисполкома. При осмотре местности выявлены два БПЛА, пусковая установка, мотоцикл, а также автомобиль. В транспортном средстве обнаружены телефон, ноутбук, 10 аккумуляторных батарей кустарного производства и два пульта управления беспилотником.