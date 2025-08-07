3.69 BYN
Иностранец с марихуаной задержан при въезде в Беларусь
Автор:Редакция news.by
Иностранца с марихуаной задержали при въезде в Беларусь. На границе с Польшей белорусские пограничники нашли запрещенное вещество у жителя Австрии.
Мужчина ехал за рулем авто с супругой и детьми и был под воздействием наркотика. В пункте пропуска "Брест" служебная собака среагировала на запах дурмана - марихуана оказалась в кармане туриста в пачке от сигарет.
Отмечается, в 21-м году жителя Австрии уже задерживали в Германии за аналогичное преступление. В отношении иностранца возбуждено два уголовных дела. За незаконное перемещение через границу и хранение наркотических средств ему грозит до 7 лет тюрьмы.