Иностранец с марихуаной задержан при въезде в Беларусь

Иностранца с марихуаной задержали при въезде в Беларусь. На границе с Польшей белорусские пограничники нашли запрещенное вещество у жителя Австрии.

Мужчина ехал за рулем авто с супругой и детьми и был под воздействием наркотика. В пункте пропуска "Брест" служебная собака среагировала на запах дурмана - марихуана оказалась в кармане туриста в пачке от сигарет.

Отмечается, в 21-м году жителя Австрии уже задерживали в Германии за аналогичное преступление. В отношении иностранца возбуждено два уголовных дела. За незаконное перемещение через границу и хранение наркотических средств ему грозит до 7 лет тюрьмы.

