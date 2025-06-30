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Из-за сильного ветра в Беларуси упало более 60 деревьев
Спасатели разобрались с последствиями непогоды. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу МЧС.
По оперативным данным, вследствие прохождения сильного ветра с порывами до 20 м/с зафиксированы 62 случая падения деревьев в Брестской, Витебской, Гродненской, Минской, Могилевской областях и Минске. Упавшие деревья повредили 3 автомобиля в Минской, Могилевской областях и в Минске.
На территории Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси в Минске в результате падения ветки с дерева получили ушибы и ссадины женщина 1985 года рождения и ее сын 2016 года рождения, которые после оказания медицинской помощи в учреждении здравоохранения были направлены на амбулаторное лечение. А на территории городского парка Победы в Молодечно Минской области в результате падения дерева получила травмы различной степени тяжести гражданка 1958 года рождения, которая также направлена на амбулаторное лечение.
На Минщине вследствие прохождения грозового фронта зафиксировано 14 случаев падения деревьев в 8 районах. Упавшие деревья повредили 2 легковых автомобиля в Воложинском и Минском районах, а также металлический забор дачного дома в Минском районе. В 11 случаях распиловку деревьев проводили сотрудники МЧС.
Cпасатели Гродненской области оказывали помощь в распиловке поваленных на проезжую часть деревьев в Волковысском, Вороновском и Гродненском районах, а также в городе Гродно.
Подразделения МЧС Витебщины 16 раз привлекались на уборку упавших деревьев в Бешенковичском, Витебском, Полоцком, Городокском, Докшицком, Лиозненском, Глубокском, Россонском и Шумилинском районах. В результате падения деревьев никто не пострадал.
В столице работники МЧС оказали техническую помощь организациям и населению в 20 случаях по распиловке упавших (аварийных) деревьев и веток деревьев, снятию аварийного рекламного полотна с билборда, демонтажу аварийного листа жести с кровли жилого дома и поликарбоната с остановочного пункта, поднятию упавших декоративных мемориальных стендов, снятию аварийного элемента отделки фасада здания.