Не заставлять, а стимулировать: как в Минском районе мотивируют вернувшихся из МЛС на поиск работы

Сегодня правоохранители Минского района собрали определенный контингент на бесплатную работу. Посыл: если не хочешь трудоустраиваться и получать деньги за свой труд, тогда приноси пользу обществу на безвозмездной основе. Это мотивирует освободившихся из мест лишения свободы граждан найти официальную работу, что понижает криминогенную обстановку и рецидив и повышает экономику.