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Не заставлять, а стимулировать: как в Минском районе мотивируют вернувшихся из МЛС на поиск работы
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Сегодня правоохранители Минского района собрали определенный контингент на бесплатную работу. Посыл: если не хочешь трудоустраиваться и получать деньги за свой труд, тогда приноси пользу обществу на безвозмездной основе. Это мотивирует освободившихся из мест лишения свободы граждан найти официальную работу, что понижает криминогенную обстановку и рецидив и повышает экономику.
Это не разовая кампания. Милиция несколько раз в месяц таким образом собирает асоциальный элемент, чтобы привлечь к труду.