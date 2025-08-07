Крупный лесной пожар бушует на юге Франции

Крупнейший за последние 20 лет лесной пожар бушует на юге Франции. Огнем охвачено 16 тысяч гектаров в департаменте Од.

Погиб человек, еще девять получили ранения, в том числе семь пожарных, есть пропавший без вести. Сгорели десятки домов и автомобилей. Пять тысяч домохозяйств остались без электричества.

Жителей эвакуируют из зоны бедствия. В регионе действует красный - наивысший - уровень угрозы.

Брюно Ретайо, министр внутренних дел Франции:

"Для борьбы с огнем задействованы колоссальные ресурсы: 2,5 тысячи пожарных и 600 единиц техники. У нас есть авиация, что практически беспрецедентно, и завтра мы мобилизуем военные ресурсы: три вертолета и несколько десятков солдат. Но даже этого недостаточно, когда огонь распространяется с такой невероятной скоростью. Пожар бушует в условиях очень низкой влажности и очень высокой температуры и очень, очень сильного ветра".