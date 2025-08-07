3.69 BYN
Крупный лесной пожар бушует на юге Франции
Крупнейший за последние 20 лет лесной пожар бушует на юге Франции. Огнем охвачено 16 тысяч гектаров в департаменте Од.
Погиб человек, еще девять получили ранения, в том числе семь пожарных, есть пропавший без вести. Сгорели десятки домов и автомобилей. Пять тысяч домохозяйств остались без электричества.
Жителей эвакуируют из зоны бедствия. В регионе действует красный - наивысший - уровень угрозы.
Брюно Ретайо, министр внутренних дел Франции:
"Для борьбы с огнем задействованы колоссальные ресурсы: 2,5 тысячи пожарных и 600 единиц техники. У нас есть авиация, что практически беспрецедентно, и завтра мы мобилизуем военные ресурсы: три вертолета и несколько десятков солдат. Но даже этого недостаточно, когда огонь распространяется с такой невероятной скоростью. Пожар бушует в условиях очень низкой влажности и очень высокой температуры и очень, очень сильного ветра".
На юге Калифорнии лесные пожары бушуют уже пятый день. Огонь уничтожил 34 тысячи гектаров. К тушению привлечены 2 тысячи спасателей. Пока пламя удалось локализовать на 9 %. Ситуацию усугубляют сильный ветер и жара. Температура воздуха в штате местами достигает плюс 40 градусов. Мощность одного из двух энергоблоков местной АЭС снизили до 46 % из-за бедствия. Под угрозой - свыше тысячи домов. Жителей экстренно эвакуируют в безопасные места.