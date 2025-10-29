3.70 BYN
Курорты Андалузии пострадали от мощной бури
Автор:Редакция news.by
Невероятного масштаба стихийное бедствие обрушилось на юг Испании. Из-за проливных дождей здесь затоплены десятки прибрежных городов.
Многочисленные курорты Андалузии пострадали от сильного ветра, который вышибал окна в домах, и водных потоков, легко уносивших с собой автомобили. Буря валила деревья в городских парках и как спички ломала столбы.
Из-за масштаба бедствия невозможно пока оценить его последствия, о жертвах власти Испании не сообщают.