Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

Курорты Андалузии пострадали от мощной бури

Невероятного масштаба стихийное бедствие обрушилось на юг Испании. Из-за проливных дождей здесь затоплены десятки прибрежных городов.

Многочисленные курорты Андалузии пострадали от сильного ветра, который вышибал окна в домах, и водных потоков, легко уносивших с собой автомобили. Буря валила деревья в городских парках и как спички ломала столбы.

Изображение

Из-за масштаба бедствия невозможно пока оценить его последствия, о жертвах власти Испании не сообщают.

Разделы:

ПроисшествияЕвропаЧП

Теги:

буряИспаниянепогода