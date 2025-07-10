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Квадрокоптеры пришли на помощь спасателям в Любанском районе

С помощью квадрокоптеров спасатели нашли двух человек, которые потерялись в лесу в Любанском районе. На линию "112" поступило сообщение, что заблудились женщина с племянником. Утром 10 июля они отправились в лес и домой ко времени не пришли.


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Их точное местоположение было неизвестно. Связь с потерявшимися поддерживалась по мобильному телефону, однако сигнал был неустойчивым. Для поиска потерявшихся грибников бойцы МЧС использовали коптер.  

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