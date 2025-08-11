Латвиец пытался перевезти через границу груз без декларирования

Гродненские таможенники остановили большегруз на белорусско-литовской границе. По документам в машине находились косметические вещества, но досмотр показал лишние 9 т груза.

"Перемещая на территорию ЕАЭС партию продукции для парфюмерии, латвийский перевозчик не задекларировал 9 т красителей общей стоимостью более 190 тыс. рублей. Факт нарушения законодательства установили гродненские таможенники в пункте пропуска "Бенякони". Автомобиль Volvo с товаром следовал из Литвы. Согласно указанной в документах информации, в транспортном средстве находились смеси душистых веществ (основы для парфюмерии), чай вербены и ароматические эссенции".