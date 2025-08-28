Ликвидирован международный канал поставки наркотиков из ЕС в Россию - изъято 800 кг зелья

Белорусская таможня пресекла международный канал поставки более 600 кг психотропов 4-СМС из ЕС в Россию, сообщили в ГТК. Задержаны и причастны к наркотрафику граждане Литвы, Беларуси, России и Украины.

Партия прибыла в Беларусь с литовского склада через Латвию. Везли наркотики в грузовике под управлением белоруса, задержание прошло в пункте пропуска "Григоровщина".

По документам у перевозчика были посудомоечные машины. Проверяли большегруз витебские таможенники. Несколько спецдосмотров показали, что внутри бытовой техники - запрещенные средства.

Эдуард Данилович, зампредседателя Государственного таможенного комитета Беларуси:

"Из посудомоечных машин было извлечено 540 упаковок особо опасного психотропного вещества 4-СМС. С учетом того что товар следовал в Российскую Федерацию, нами совместно с коллегами из Федеральной таможенной службы Российской Федерации были организованы и проведены необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. По результатам на территории России были задержаны получатели груза - граждане Украины".

После было обнаружено еще 162 кг различных наркотиков: гашиш, мефедрон, МДМА, клефедрон. Они были спрятаны на территории частного домовладения и в лесу в Московской области.

"По данному факту в Беларуси и России возбуждены уголовные дела. Участникам преступной группы грозит лишение свободы вплоть до 20 лет", - проинформировал Эдуард Данилович.

В общей сложности изъятых белорусскими и российскими таможенниками 800 кг наркотиков хватило бы на 3 млн разовых доз. Стоимость такой партии на черном рынке достигает 75 млн долларов.

"Концентрированное грушевое пюре" прибыло для оформления в пункт пропуска "Каменный Лог". Отличная маскировка не сработала - около 100 кг гашиша изъято. В июне 2025 года стало известно, что перемещение крупной партии наркотика организовали литовцы и белорусы по предварительному сговору. Они уже давно находятся под стражей.

Юрий Савицкий, заместитель начальника Гродненской региональной таможни:

"Опасный наркотик был спрятан в пустотелом пространстве под панелями пола грузовика, принадлежащего литовскому перевозчику. Местонахождение позволил установить инспекционно-досмотровый комплекс. После дальнейшего демонтажа пола таможенники извлекли 180 брикетов с гашишем. При осуществлении комплекса оперативно-разыскных мероприятий во взаимодействии с Витебской оперативной таможней, Государственным таможенным комитетом было установлено, что организаторами преступной группы являются 2 литовца, также задержаны белорусы. Они заключены под стражу. Гродненской региональной таможней возбуждено уголовное дело".

Европейские наркодилеры крайне настойчиво атакуют белорусскую таможню и проверяют на прочность. В феврале 2025 года в два автомобильных газовых баллона гражданин Германии спрятал около 25 кг прессованного гашиша, надеясь ввезти его таким образом из Литвы на территорию ЕАЭС.

Факт, который еще долго будет в памяти: таможня выявила крупнейшую в истории Беларуси партию взрывчатки. Ее везли в Россию (это 580 кг). Это был украинский почерк с западным налетом. 2 апреля около 13:00 в пункт пропуска "Брест" со стороны Польши прибыл Mercedes с молдавскими номерами. Машину перегоняли из Литвы в Россию. Кто бы мог подумать, что этот микроавтобус нашпигован взрывчаткой. 20 г такого вещества достаточно для подрыва автотранспорта в правильно заложенном месте, а сюда загрузили в 30 тыс. раз больше.

Сергей Якута, начальник Брестской таможни:

"По результатам проведенного сканирования и последующего анализа рентген-сканограммы оператором-аналитиком было выявлено нехарактерное затемнение в области пола и перегородки, разделяющей кабину водителя и сам грузовой отсек. Было принято решение провести более углубленный и тщательный таможенный досмотр. В результате частичного вскрытия самого пола и перегородки было выявлено некое вещество светло-серого и светло-желтого цвета. Экспертом было определено, что данное вещество является опасным взрывчатым веществом на основе ТЭНа, по своим характеристикам схожим с гексогеном".

Тогда удалось поговорить и с водителем автомобиля, напичканного взрывчаткой. Судя по его рассказу, им воспользовались вслепую, но незнание не освобождает от ответственности.

Евгений Манько, водитель автомобиля:

"Ужасно. Это ужасно, однозначно. Мною воспользовались, даже ни на секунду не задумываясь о том, что произойдет со мной, с моей семьей или с кем-то еще. Я не знаю, как работают люди, которые это все планируют и делают, но, на мой взгляд, они или вообще не понимают, насколько наша граница на замке, насколько тут люди работают".