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Лопнувшие солнечные бойлеры и разорванные трубы. На Иерусалим обрушился шторм "Коралл"
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snowfall-envato2025-02-27T09:21:30.000000Z00
Шторм "Коралл" принес в Иерусалим редкий снегопад. Последний раз такое здесь видели три года назад.
Из-за холодного фронта минувшей ночью температура в нескольких районах на севере Израиля опустилась ниже нуля. В том числе это произошло и в Иерусалиме. Утром сотни горожан обнаружили, что их солнечные бойлеры лопнули. Замерзшая вода разорвала клапаны и трубы.
Пользователи публикуют видео с водопадами с крыш и потоками воды, затапливающими улицы.