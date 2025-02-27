Лопнувшие солнечные бойлеры и разорванные трубы. На Иерусалим обрушился шторм "Коралл"

Шторм "Коралл" принес в Иерусалим редкий снегопад. Последний раз такое здесь видели три года назад.

Из-за холодного фронта минувшей ночью температура в нескольких районах на севере Израиля опустилась ниже нуля. В том числе это произошло и в Иерусалиме. Утром сотни горожан обнаружили, что их солнечные бойлеры лопнули. Замерзшая вода разорвала клапаны и трубы.