3.70 BYN
3.00 BYN
3.49 BYN
МЧС: За последние сутки было ликвидировано 4 лесных пожара
Автор:Редакция news.by
МЧС: За последние сутки было ликвидировано 4 лесных пожараnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bdbb6b36-d141-4ef2-b038-b3497f7187f9/conversions/73028bc5-71ae-4cc2-882d-ea62b971c913-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bdbb6b36-d141-4ef2-b038-b3497f7187f9/conversions/73028bc5-71ae-4cc2-882d-ea62b971c913-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bdbb6b36-d141-4ef2-b038-b3497f7187f9/conversions/73028bc5-71ae-4cc2-882d-ea62b971c913-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bdbb6b36-d141-4ef2-b038-b3497f7187f9/conversions/73028bc5-71ae-4cc2-882d-ea62b971c913-xl-___webp_1920.webp 1920w
За прошедшие сутки в Беларуси ликвидировали 4 лесных пожара, сообщили БЕЛТА в МЧС.
По оперативным данным, с 6:00 5 сентября до 6:00 6 сентября ликвидированы четыре лесных пожара на общей площади 0,03 га и четыре пожара травы и кустарников на общей площади 0,122 га.
Всего для ликвидации лесных пожаров привлекались 8 единиц техники и 27 человек.