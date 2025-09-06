Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЧПЗона X

МЧС: За последние сутки было ликвидировано 4 лесных пожара

МЧС: За последние сутки было ликвидировано 4 лесных пожара

За прошедшие сутки в Беларуси ликвидировали 4 лесных пожара, сообщили БЕЛТА в МЧС.

По оперативным данным, с 6:00 5 сентября до 6:00 6 сентября ликвидированы четыре лесных пожара на общей площади 0,03 га и четыре пожара травы и кустарников на общей площади 0,122 га.

Всего для ликвидации лесных пожаров привлекались 8 единиц техники и 27 человек.

МЧСлесные пожары