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Минчанин через интернет минировал школы в России, рассылал угрозы

В Минске задержан сваттер, "минировавший" госучреждения за границей.

По информации МВД, 19-летний парень вступил в мессенджере в группу, где обсуждалась тема сваттинга. Вскоре виртуальные знакомые стали присылать ему инструкции, куда необходимо направлять письма от чужого имени.

Парень писал сообщения с электронной почты и звонил через интернет в школы и другие организации на территории России.

Дмитрий Стасюлевич, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома:

"Фигурант направлял письма с электронной почты и звонил в государственные организации Российской Федерации с помощью мессенджера. Известно, что денежное вознаграждение за эти услуги молодой человек не получал".

Действиям фигуранта дается правовая оценка.

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