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Минчанин похитил на выставке коллекционные монеты и планировал подарить приятелю
В милицию обратился житель Гродно с сообщением о том, что при неизвестных обстоятельствах у него похитили 48 коллекционных монет XVIII-XIX веков. Стоимость похищенной нумизматики 7 тысяч рублей. Мужчина приехал в столицу, чтобы принять участие в выставке, где альбом с монетами у него и украли.
Оказалось, минчанин похитил на выставке коллекционные монеты и планировал подарить приятелю-коллекционеру. По крайней мере такую версию он выдвинул сыщикам, когда его задержали по горячим следам.
Александр Колыско старший инспектор по особым поручениям ОИОС ГУВД Минска:
"Сыщики Октябрьского РУВД по горячим следам задержали минчанина, похитившего имущество заявителя. Задержанный во время посещения выставки заинтересовался коллекцией и унес с собой альбом с монетами, который спрятал в здании, где проходила выставка, в пожарном шкафу. Со слов фигуранта, нумизматику он хотел подарить своему приятелю-коллекционеру. Оперативники изъяли похищенное имущество, которое будет возвращено владельцу. Известно, что ранее фигурант был судим за аналогичное преступление".