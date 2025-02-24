В милицию обратился житель Гродно с сообщением о том, что при неизвестных обстоятельствах у него похитили 48 коллекционных монет XVIII-XIX веков. Стоимость похищенной нумизматики 7 тысяч рублей. Мужчина приехал в столицу, чтобы принять участие в выставке, где альбом с монетами у него и украли.

Оказалось, минчанин похитил на выставке коллекционные монеты и планировал подарить приятелю-коллекционеру. По крайней мере такую версию он выдвинул сыщикам, когда его задержали по горячим следам.

Александр Колыско старший инспектор по особым поручениям ОИОС ГУВД Минска: