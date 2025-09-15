3.63 BYN
3.08 BYN
3.61 BYN
Минчанин выстрелил в бездомного кота из пневматического ружья - суд вынес приговор
Автор:Редакция news.by
Суд Заводского района Минска вынес приговор пенсионеру за жестокое обращение с животным из хулиганских побуждений. Наказание - 1,5 года ограничения свободы.
По материалам дела, в июне 2025 года с балкона квартиры на улице Голодеда в Чижовке мужчина выстрелил в бездомного кота. Уже потом он объяснил свое поведение тем, что было скучно и он вспомнил, как ходил на охоту, а также то, что у него есть пневматическое ружье.
Никита Шведов, помощник прокурора Заводского района г. Минска:
"Позже животное нашла неравнодушная местная жительница и передала волонтерам. Допрошенный в судебном заседании обвиняемый свою вину признал в полном объеме и пояснил, что стрелял по животному из любопытства".