Минчанка перевела мошенникам больше 90 тыс. долларов
Очередная жертва аферистов в Минске - пенсионерку развели на 90 тыс. долларов. Кроме того, пострадавшая едва не продала квартиру. В милицию обратилась сама женщина.
Установлено, что аферисты за несколько дней выманили у нее деньги, их якобы нужно было задекларировать. А затем убедили, что ее квартира выставлена на продажу на черном рынке. Чтобы сберечь недвижимость, минчанке необходимо самой "фиктивно" продать ее.
Дмитрий Белик, заместитель начальника Заводского РУВД Минска, начальник криминальной милиции:
"Риелтор, которую наняли для помощи в сделке, подробно рассказала потерпевшей о современных формах мошенничества. Но та заверила, что продает жилье добровольно. Однако вечером все же засомневалась и потребовала у лжеправоохранителей личную встречу. Получив в ответ лишь звонок по видеосвязи и увидев ненастоящего следователя, пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана. Сейчас проводится проверка".
В МВД очередной раз напоминают, что сотрудники правоохранительных органов не звонят гражданам в мессенджерах по служебным вопросам, не требуют передать кому-либо деньги или продать недвижимость. Получив такой звонок, немедленно прекратите разговор.