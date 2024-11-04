Минобороны РФ: над территорией России за три часа уничтожили 42 БПЛА

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ПВО уничтожила над российскими регионами 42 украинских БПЛА самолетного типа, 32 из них - над Брянской областью. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале, пишет РИА Новости.

"19 ноября с 21:00 до 23:55 при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены 42 украинских БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении.