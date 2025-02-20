3.55 BYN
3.26 BYN
3.40 BYN
Могилевчанин остался без машины после того, как передал транспорт на ремонт знакомому
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Могилевчанин остался без машины после того, как передал транспорт на ремонт знакомомуnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b6c21af4-861c-4b4b-afe5-a104b7fbd8d9/conversions/34cdc649-6d90-4c6c-96f6-389a4fe1e44f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b6c21af4-861c-4b4b-afe5-a104b7fbd8d9/conversions/34cdc649-6d90-4c6c-96f6-389a4fe1e44f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b6c21af4-861c-4b4b-afe5-a104b7fbd8d9/conversions/34cdc649-6d90-4c6c-96f6-389a4fe1e44f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b6c21af4-861c-4b4b-afe5-a104b7fbd8d9/conversions/34cdc649-6d90-4c6c-96f6-389a4fe1e44f-xl-___webp_1920.webp 1920w
Кардинально решил вопрос и вместо ремонта продал авто товарища. В Могилеве местный житель остался без машины после того, как передал транспорт на ремонт знакомому.
Сам владелец на время уехал из города. Документы на авто также передал приятелю. Когда вернулся, попытался связаться с мастером, но, увы, тот на контакт не выходил.