Могилевчанин остался без машины после того, как передал транспорт на ремонт знакомому

Кардинально решил вопрос и вместо ремонта продал авто товарища. В Могилеве местный житель остался без машины после того, как передал транспорт на ремонт знакомому.

Сам владелец на время уехал из города. Документы на авто также передал приятелю. Когда вернулся, попытался связаться с мастером, но, увы, тот на контакт не выходил.