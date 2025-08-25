Мошенники похитили у 71-летней минчанки более 15 тыс. рублей через удаленный доступ к телефону

Жительница Минска стала жертвой мошенников и лишилась 15 тысяч белорусских рублей, пишет БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.

Правоохранители рассказали, что 71-летней минчанке в мессенджере позвонил якобы оператор сотовой связи и предложил продлить договор на оказание услуг. Для этого надо было перейти по ссылке из личных сообщений и установить программу удаленного доступа.

Таким способом преступники завладели логином и паролем от интернет-банкинга женщины.

Затем с пенсионеркой связался лжеправоохранитель и пояснил, что ранее она общалась с мошенниками, в связи с чем у нее дома пройдет обыск. Чтобы сохранить накопления, минчанке посоветовали временно зачислить наличные на ее же собственную банковскую карту.

Пенсионерка пополнила свой счет, а спустя время обнаружила, что с него пропали более чем 15 тыс. рублей.

Проверка показала, что мошенники с помощью полученных ранее реквизитов сами вошли в приложение интернет-банкинга женщины и вывели деньги на зарубежные счета. Возбуждено уголовное дело.

В ГУВД призвали не устанавливать на свой телефон незнакомые приложения, особенно если об этом просят незнакомцы по телефону.