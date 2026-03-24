Ночной кошмар в Пинске. Мужчина из ревности вывез ухажера жены в лес в багажнике. Подробности разбирательств рассказали в СК. По данным следствия, 23 летний местный житель находился за городом на встрече с друзьями, товарищи выпивали. В разгар веселья парню позвонила соседка по общежитию, которая сообщила, что у супруги в гостях некий мужчина.

Новость у молодого человека вызвала ярость, он сказал знакомым, что нужно срочно возвращаться и разобраться с незваным гостем. Друзья нашли так называемого трезвого водителя и отправились к общежитию.

В комнате действительно горел свет. Чтобы выманить 23-летнего гостя, компаньоны прибегли к хитрости. Самый младший из них, 17-летний подросток, постучал в дверь и под предлогом разговора попросил парня выйти. Едва тот оказался в коридоре, остальные фигуранты спустились сверху, схватили его и силой вывели на улицу.

Понимая серьезность сложившейся ситуации, молодой человек попытался сбежать, но его быстро догнали, избили и заставили лечь в багажник авто. Еще на лестнице они проговорились, что собираются вывезти его в лес "копать могилу".

В багажнике молодой человек позвонил в милицию, но не успел сообщить данные о машине (вскоре у него отобрали мобильный телефон).

Роман Зармаев, официальный представитель УСК по Брестской области: