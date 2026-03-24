3.63 BYN
2.98 BYN
3.42 BYN
Мужчина из ревности вывез ухажера жены в лес в багажнике
Ночной кошмар в Пинске. Мужчина из ревности вывез ухажера жены в лес в багажнике. Подробности разбирательств рассказали в СК. По данным следствия, 23 летний местный житель находился за городом на встрече с друзьями, товарищи выпивали. В разгар веселья парню позвонила соседка по общежитию, которая сообщила, что у супруги в гостях некий мужчина.
Новость у молодого человека вызвала ярость, он сказал знакомым, что нужно срочно возвращаться и разобраться с незваным гостем. Друзья нашли так называемого трезвого водителя и отправились к общежитию.
В комнате действительно горел свет. Чтобы выманить 23-летнего гостя, компаньоны прибегли к хитрости. Самый младший из них, 17-летний подросток, постучал в дверь и под предлогом разговора попросил парня выйти. Едва тот оказался в коридоре, остальные фигуранты спустились сверху, схватили его и силой вывели на улицу.
Понимая серьезность сложившейся ситуации, молодой человек попытался сбежать, но его быстро догнали, избили и заставили лечь в багажник авто. Еще на лестнице они проговорились, что собираются вывезти его в лес "копать могилу".
В багажнике молодой человек позвонил в милицию, но не успел сообщить данные о машине (вскоре у него отобрали мобильный телефон).
Роман Зармаев, официальный представитель УСК по Брестской области:
"Автомобиль остановился на загородном шоссе. Один из агрессоров вывел потерпевшего к канаве, нанес несколько ударов по голове и телу, хватал его за шею, после чего вновь указал залезть в багажник. Конечной точкой этого ночного кошмара стала безлюдная проселочная дорога. Фигуранты позволили мужчине выйти, один из них стал угрожать, что якобы привяжет его к дереву в лесу. Однако после непродолжительной беседы ему вернули телефон и потребовали не сообщать о случившемся в правоохранительные органы, после чего скрылись. Суд признал их виновными в незаконном лишении свободы. Троим из них назначено наказание в виде лишения свободы на срок от года до двух лет и шести месяцев, а несовершеннолетнему - полтора года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа".