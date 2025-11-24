Мужчина похитил данные карты знакомой и использовал для личного кабинета на маркетплейсе

Кто ходит в гости по утрам, тот поступает гнусно. Во всяком случае, именно так можно оценить поступок 32-летнего жителя Могилева. Мужчина заявился с визитом к своей знакомой, но вместо цветов приготовил для нее другой сюрприз. Когда женщина покинула ненадолго своего гостя, тот позарился на ее банковскую карту.

"В милицию обратилась местная жительница. Ее банковской картой были оплачены покупки на общую сумму около 1 тыс. рублей в одном из маркетплейсов. При этом никакие товары она сама не заказывала. Установлено, что к произошедшему оказался причастен знакомый заявительницы. Оказалось, что он приходил к могилевчанке в гости, а когда хозяйка на пару минут вышла из комнаты, сфотографировал банковские данные карты, лежащие в свободном доступе на столе. Он привязал ее карту к своему личному кабинету на торговой площадке и заказал себе строительные инструменты. После получения сдал іх в ломбард, а вырученные деньги потратил на личные нужды".