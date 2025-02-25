Мужчина затопил печку-буржуйку, чтобы согреться и сжег гараж и чужой Opel

Спасатели ликвидировали возгорание в гараже. Но огонь уничтожил все внутри, стены, крышу, да и чужой Opel. А после на месте ЧП появились следователи и эксперты. Владелец гаража рассказал, что ему для мелкого ремонта пригнали иномарку. Поскольку на улице было холодно, а помещение не отапливалось, мужчина затопил печку-буржуйку, чтобы согреться. После работы и уборки он подкинул дров и ушел на обед. И буквально через несколько минут услышал крики матери о том, что из гаража идет дым. Хозяин попытался выгнать машину. Но ключа в замке зажигания не было, да и колеса авто оказались заблокированными. Не успел, оставалось только вызывать МЧС, спасать, что есть.