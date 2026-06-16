МВД Беларуси и РФ пресекли деятельность группировки, похищавшей квартиры в Москве

Правоохранители Беларуси вместе с коллегами из России пресекли деятельность преступной транснациональной группы. Участники организации, во главе которой стоял белорус, завладевали квартирами, используя серые схемы. Находили умерших москвичей, у которых не осталось родственников, и вступали в наследство по поддельным документам.

Изготавливали фальшивки сами, в том числе на территории Беларуси. Злоумышленники завладели 4 квартирами в Москве на сумму свыше 3 млн белорусских рублей, но продать их не успели, так как были задержаны.

Для их изобличения впервые была сформирована совместная следственно‑оперативная группа двух государств. Благодаря ее работе удалось вскрыть преступную схему группировки и пресечь дальнейшие попытки кражи чужой собственности.

Владимир Горегляд, представитель ГУБОПиК МВД Беларуси:

"Подделки стали использовать на территории РФ для подтверждения вступления в наследство умерших либо длительно отсутствующих граждан. Целью фигурантов была дорогостоящая недвижимость в столице. В качестве претендующих на жилье родственников выступали подставные лица".