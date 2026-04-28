На автомагистрали в Ираке грузовик, перевозивший горючее, врезался в легковую машину
Автор:Редакция news.by
Чудовищная по последствиям автомобильная авария произошла в Ираке: на одной из магистралей грузовик, везущей цистерну с топливом, врезался в легковую машину.
Произошел взрыв, загорелись десятки транспортных средств. Известно о гибели не менее 7 человек, десятки пострадали. Повреждены или уничтожены 35 автомобилей.
Спасатели эвакуируют в больницы выживших и помогают пострадавшим.