На границе у россиянки изъяли чай с соцветиями конопли

Автомобиль россиянки, а точнее его содержимое, привлекло внимание белорусских таможенников на границе с Латвией. При досмотре машины во внимание специалистов попала запечатанная упаковка травяного чая. Прочитав его состав, сотрудники таможни его изъяли и направили экспертам. Причина тому - имеющиеся в чайном наборе листья и соцветия конопли.