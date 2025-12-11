3.75 BYN
2.90 BYN
3.38 BYN
На границе у россиянки изъяли чай с соцветиями конопли
Автомобиль россиянки, а точнее его содержимое, привлекло внимание белорусских таможенников на границе с Латвией. При досмотре машины во внимание специалистов попала запечатанная упаковка травяного чая. Прочитав его состав, сотрудники таможни его изъяли и направили экспертам. Причина тому - имеющиеся в чайном наборе листья и соцветия конопли.
Юрий Козлов, замначальника управления специальных экспертиз УГКСЭ по Витебской области:
"По результатам экспертизы установлено, что чайные смеси в фильтр-пакетах, помимо прочих компонентов, содержат марихуану. Употребление такого чая может привести к негативному влиянию на организм человека. За перевозку, приобретение, хранение продуктов, содержащих марихуану или другие наркотические средства, в Республике Беларусь установлена уголовная ответственность. По данному факту Витебской таможней проводится проверка".