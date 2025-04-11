На востоке Индии из-за ударов молний погибли 25 человек

По меньшей мере 25 человек погибли из-за ударов молний в восточном штате Индии Бихар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство PTI.

В опубликованном канцелярией главного министра штата заявлении информировали о 18 погибших в округе Наланд, еще несколько человек погибли в других округах.

"Я глубоко опечален трагической гибелью людей в различных инцидентах, связанных с бурей, дождем, молниями, падением деревьев и обрушением стен в Бихаре", - написал в соцсети X лидер одной из местных политических партий Rashtriya Janata Dal Теджашви Ядав.

Метеорологическое управление Индии призвало соблюдать осторожность и быть в полной готовности к неблагоприятным погодным условиям.