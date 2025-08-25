3.69 BYN
На юге Китая из-за тайфуна пострадали более 100 тыс. человек
Автор:Редакция news.by
Накануне тайфун "Кадзики" натворил бед на юге Китая. Пострадали более 100 тыс. человек.
Ливни и сильный ветер практически парализовали жизнь на острове Хайнань. Порывы ветра гнули деревья и рвали линии электропередачи. Высокие волны расшатывали мосты.
В связи с непогодой на Хайнане эвакуировали 20 тыс. человек. На острове закрыты все предприятия, в том числе школы и туристические объекты, а также магазины, банки, кафе и аэропорт. Приостановлено движение ж/д и морского транспорта.
Власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Для ликвидации последствий стихии задействованы 3 тыс. специалистов.
Фото Синьхуа