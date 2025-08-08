На заводе в Башкирии прогремел взрыв - есть пострадавшие

После взрыва на предприятии в Башкирии пострадали 27 человек. Об этом сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов, пишет РИА Новости.

"В больницы госпитализированы 27 пострадавших в происшествии на заводе в Стерлитамаке. 21 из них - в отделение реанимации и интенсивной терапии. Запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров", - заявил он.

Об инциденте стало известно утром в субботу, 9 августа, он произошел на производственной площадке "Каустик", принадлежащей "Башкирской содовой компании". Организован контроль качества окружающей среды.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе завода, взрыв прогремел из-за разгерметизации трубопровода при подготовке к ремонту.