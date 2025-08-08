3.71 BYN
На заводе в Башкирии прогремел взрыв - есть пострадавшие
После взрыва на предприятии в Башкирии пострадали 27 человек. Об этом сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов, пишет РИА Новости.
"В больницы госпитализированы 27 пострадавших в происшествии на заводе в Стерлитамаке. 21 из них - в отделение реанимации и интенсивной терапии. Запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров", - заявил он.
Об инциденте стало известно утром в субботу, 9 августа, он произошел на производственной площадке "Каустик", принадлежащей "Башкирской содовой компании". Организован контроль качества окружающей среды.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе завода, взрыв прогремел из-за разгерметизации трубопровода при подготовке к ремонту.
По данным МЧС, в ликвидации последствий участвуют 42 человека и 15 единиц техники, ситуация находится на контроле. Оказание помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава.