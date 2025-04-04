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Над территорией России за ночь уничтожено 107 беспилотников
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили за ночь 107 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
"За период с 21:00 мск 3 апреля по 05:00 мск 4 апреля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 107 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 34 над территорией Курской области, 30 над территорией Орловской области, 18 над территорией Липецкой области, 7 над территорией Калужской области, 4 над территорией Ростовской области, 4 над акваторией Азовского моря, по 3 БПЛА над территориями Тамбовской области и Московского региона, 2 над территорией Брянской области и по 1 БПЛА над территориями Воронежской и Тульской областей", - сообщили в ведомстве.
Как написал в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз, пострадавших и разрушений в результате атаки украинских БПЛА в регионе нет. "Оперативные и экстренные службы работают на месте", - сообщил он.
По данным губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, в регионе жертв и разрушений нет. Губернатор Орловской области Андрей Клычков также сообщил, что повреждений и пострадавших после отражения атаки нет. "Одна из самых массовых атак вражескими беспилотниками на Орловскую область совершена этой ночью - перехвачено 30 БПЛА. Спасибо нашим силам ПВО - повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий ведутся оперативные проверки", - написал глава региона в Telegram-канале.