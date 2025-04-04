Над территорией России за ночь уничтожено 107 беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили за ночь 107 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

"За период с 21:00 мск 3 апреля по 05:00 мск 4 апреля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 107 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 34 над территорией Курской области, 30 над территорией Орловской области, 18 над территорией Липецкой области, 7 над территорией Калужской области, 4 над территорией Ростовской области, 4 над акваторией Азовского моря, по 3 БПЛА над территориями Тамбовской области и Московского региона, 2 над территорией Брянской области и по 1 БПЛА над территориями Воронежской и Тульской областей", - сообщили в ведомстве.

Как написал в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз, пострадавших и разрушений в результате атаки украинских БПЛА в регионе нет. "Оперативные и экстренные службы работают на месте", - сообщил он.