Небезопасный гиалуроновый комплекс для подкожных инъекций продавали онлайн

Уколы красоты так прочно закрепились в современном обществе, что стали уже неотъемлемой частью жизни. Причем не только представительниц прекрасного, но и сильного пола. Косметические корпорации делают огромные деньги на желании людей выглядеть лучше. Но главное, чтобы процедуры не вредили здоровью.

В Москве полицейские разоблачили компанию по изготовлению и реализации незарегистрированных препаратов для поддержания молодости (проще говоря, небезопасных).