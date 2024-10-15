3.74 BYN
Небезопасный гиалуроновый комплекс для подкожных инъекций продавали онлайн
Уколы красоты так прочно закрепились в современном обществе, что стали уже неотъемлемой частью жизни. Причем не только представительниц прекрасного, но и сильного пола. Косметические корпорации делают огромные деньги на желании людей выглядеть лучше. Но главное, чтобы процедуры не вредили здоровью.
В Москве полицейские разоблачили компанию по изготовлению и реализации незарегистрированных препаратов для поддержания молодости (проще говоря, небезопасных).
На предприятии выпускали гиалуроновый комплекс для подкожных инъекций. Продукцию сбывали онлайн в различные коммерческие клиники не только столицы, но и всей России. По предварительной оценке, доход организации в год превышал миллион евро.