Небезопасные инъекции для снижения веса и омоложения лица продавали на онлайн-платформах

На желании быть привлекательным и при этом тратить меньше зарабатывала парочка из России. Они торговали медицинским фальсификатом. Женщина организовала закупку из-за границы, ввоз и сбыт недоброкачественных препаратов. Их состав не отвечал нормам безопасности, принятым в РФ. Инъекции для снижения веса и омоложения лица дамочка продавала на онлайн-платформах.