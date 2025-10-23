3.66 BYN
Небезопасные инъекции для снижения веса и омоложения лица продавали на онлайн-платформах
Автор:Редакция news.by
Красота - страшная сила, особенно если пренебрегать здравым смыслом в угоду субъективному восприятию себя.
На желании быть привлекательным и при этом тратить меньше зарабатывала парочка из России. Они торговали медицинским фальсификатом. Женщина организовала закупку из-за границы, ввоз и сбыт недоброкачественных препаратов. Их состав не отвечал нормам безопасности, принятым в РФ. Инъекции для снижения веса и омоложения лица дамочка продавала на онлайн-платформах.