Обнаружены тела всех 67 погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне

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Спасатели смогли обнаружить и извлечь из воды останки всех 67 погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBS.

Оставшиеся тела были обнаружены при подъеме хвостовой и носовой частей самолета со дна реки Потомак.

К настоящему времени специалисты смогли идентифицировать останки 66 жертв.