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Обнаружены тела всех 67 погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне
Спасатели смогли обнаружить и извлечь из воды останки всех 67 погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBS.
Оставшиеся тела были обнаружены при подъеме хвостовой и носовой частей самолета со дна реки Потомак.
К настоящему времени специалисты смогли идентифицировать останки 66 жертв.
30 января пассажирский самолет Bombardier CRJ700 столкнулся с военным вертолетом Black Hawk и упал в реку Потомак вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. На борту самолета находились 64 человека, включая 4 членов экипажа. В вертолете находились трое военных. Президент США Дональд Трамп сообщил об отсутствии выживших в результате авиакатастрофы. Известно, что среди пассажиров рухнувшего самолета были титулованные российские фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов.