Около аэропорта Дамаска произошел взрыв

Взрыв неизвестного происхождения произошел 3 сентября возле международного аэропорта столицы Сирии Дамаска. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Сирийское государственное телевидение и местные источники.

По их данным, взрыв неизвестного происхождения случился "на бывшей военной базе армии Сирии вблизи аэропорта".

