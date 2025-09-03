3.69 BYN
Около аэропорта Дамаска произошел взрыв
Автор:Редакция news.by
Взрыв неизвестного происхождения произошел 3 сентября возле международного аэропорта столицы Сирии Дамаска. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Сирийское государственное телевидение и местные источники.
По их данным, взрыв неизвестного происхождения случился "на бывшей военной базе армии Сирии вблизи аэропорта".