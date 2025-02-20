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Оправил гостя за добавкой в магазин, а после избил и утопил
Когда знакомый был без сознания, отнес его к реке за своим участком и бросил в воду. Тогда приятель был еще жив.
Следователи из Гомельского региона закончили разбираться в гибели 62-летнего жителя Ветковского района. Трагедия произошла в минувшем мае. Фигурант - 52-летний односельчанин погибшего из деревни Колбовка - ему предъявлено обвинение за жестокое убийство. По материалам дела, убитый часто навещал младшего товарища, чтобы помогать ему по хозяйству.
Последний визит пришелся на Пасху. Хозяин дома дал помощнику деньги и отправил за спиртным и сигаретами. В честь праздника вместе выпили, но показалось мало. Фигурант выделил старшему мужчине еще 100 рублей и отправил за добавкой. Но тот вернулся без покупок, что и разозлило обвиняемого. На гостя обрушилась волна ударов: кулаками, и всем, что попалось под руку - кочергой и шваброй, пока те не сломались. Утолив злобу, фигурант пошел ночевать к приятелю. А вернувшись, избавился от гостя, который все еще лежал у него дома без сознания, утопив его в реке. То, что мужчина захлебнулся в воде, показала судмедэкспертиза. Вскоре по делу начнется суд, его обвиняемый ожидает под стражей.