Оправил гостя за добавкой в магазин, а после избил и утопил

Последний визит пришелся на Пасху. Хозяин дома дал помощнику деньги и отправил за спиртным и сигаретами. В честь праздника вместе выпили, но показалось мало. Фигурант выделил старшему мужчине еще 100 рублей и отправил за добавкой. Но тот вернулся без покупок, что и разозлило обвиняемого. На гостя обрушилась волна ударов: кулаками, и всем, что попалось под руку - кочергой и шваброй, пока те не сломались. Утолив злобу, фигурант пошел ночевать к приятелю. А вернувшись, избавился от гостя, который все еще лежал у него дома без сознания, утопив его в реке. То, что мужчина захлебнулся в воде, показала судмедэкспертиза. Вскоре по делу начнется суд, его обвиняемый ожидает под стражей.