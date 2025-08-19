3.71 BYN
2.98 BYN
3.48 BYN
Пенсионер в Минске отдал телефонным мошенникам более 430 тыс. рублей
Автор:Редакция news.by
Более 430 тысяч рублей передал пенсионер посредникам телефонных мошенников. Курьеры задержаны, но деньги утекли за рубеж.
Схема была многоступенчатой. 74-летнему мужчине позвонил якобы сотрудник Белтелекома. Повод - фейковое продление договора, для которого нужны паспортные данные. В этот момент с клиентом в мессенджере связывается человек под маской милиционера и начинает психологическую атаку.
Курьером оказалась 65-летняя минчанка, которую саму обманули аферисты. Она отдала жуликам около 75 тысяч рублей, а дальше подавшись на манипуляции забрала наличные у новой жертвы и передала их посреднику. Последняя в свою очередь завезла деньги в соседнее государство. Обе женщины задержаны.