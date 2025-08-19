Пенсионер в Минске отдал телефонным мошенникам более 430 тыс. рублей

Более 430 тысяч рублей передал пенсионер посредникам телефонных мошенников. Курьеры задержаны, но деньги утекли за рубеж.

Схема была многоступенчатой. 74-летнему мужчине позвонил якобы сотрудник Белтелекома. Повод - фейковое продление договора, для которого нужны паспортные данные. В этот момент с клиентом в мессенджере связывается человек под маской милиционера и начинает психологическую атаку.