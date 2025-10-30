Пинчанин попал под поезд, переходя через ж/д пути в наушниках

Житель Пинска, переходя через железнодорожные пути в наушниках, попал под поезд. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на УСК по Брестской области.

Вечером 29 октября вблизи железнодорожной станции в Пинске в результате наезда поезда тяжело травмирован 29-летний местный житель. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что мужчина, будучи пьяным, переходил через железнодорожные пути в наушниках.