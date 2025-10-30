3.71 BYN
Пинчанин попал под поезд, переходя через ж/д пути в наушниках
Автор:Редакция news.by
Пинчанин попал под поезд, переходя через ж/д пути в наушниках
Житель Пинска, переходя через железнодорожные пути в наушниках, попал под поезд. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на УСК по Брестской области.
Вечером 29 октября вблизи железнодорожной станции в Пинске в результате наезда поезда тяжело травмирован 29-летний местный житель. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что мужчина, будучи пьяным, переходил через железнодорожные пути в наушниках.
Все обстоятельства произошедшего будут установлены Пинским межрайонным отделом Следственного комитета в ходе проверки. Особое внимание будет уделено причинам и условиям, способствовавшим травмированию человека.