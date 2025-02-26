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Победа ценой жизни в пьяном споре досталась жителю Шумилинского района
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Ценой жизни досталась победа в пьяном споре с друзьями жителю Шумилинского района. По предварительным данным следствия, в минувшее воскресенье трое приятелей собрались на даче, чтобы провести время в общей компании со спиртными напитками.
В какой-то момент приятели решили поспорить, сможет ли один из них залпом выпить литр водки. Мужчина 56 лет смог и победителем лег спать.
Ночью родные обнаружили его в состоянии алкогольной комы и вызвали скорую. Но на больничной койке, не приходя в сознание, сельчанин скончался.
Точную причину смерти определит судмедэкспертиза. Обстоятельства трагедии выясняются в рамках проверки.