Победа ценой жизни в пьяном споре досталась жителю Шумилинского района

Ценой жизни досталась победа в пьяном споре с друзьями жителю Шумилинского района. По предварительным данным следствия, в минувшее воскресенье трое приятелей собрались на даче, чтобы провести время в общей компании со спиртными напитками.

В какой-то момент приятели решили поспорить, сможет ли один из них залпом выпить литр водки. Мужчина 56 лет смог и победителем лег спать.



Ночью родные обнаружили его в состоянии алкогольной комы и вызвали скорую. Но на больничной койке, не приходя в сознание, сельчанин скончался.

