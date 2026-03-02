3.75 BYN
Почерковедческая экспертиза помогла установить автора поддельных рецептов в Гомеле
Почерковедческая экспертиза помогла установить автора поддельных рецептов в Гомеле. Здесь понадобилось время, чтобы разобраться. Как рассказали эксперты, еще в декабре в нескольких аптеках областного центра правоохранители изъяли оригиналы и копии рецептов врача. Все они имели схожий почерк. Большинство - на одну и ту же фамилию. Менялись только даты рождения или инициалы.
Подлинность бланков и печатей вызывали сомнения. Оперативники вышли на потенциального фальсификатора, взяли у него образцы почерка и отнесли судебным экспертам. Вывод был однозначным: все записи сделаны рукой подозреваемого, а бланки с печатями были банально распечатаны на принтере.
Как выяснилось, таким образом теперь фигурант уголовного дела скупал в аптеках медикаменты, включая сильнодействующие препараты и таблетки. А вот для чего и по какому принципу проходила выборка лекарств , станет понятно по окончании расследования.