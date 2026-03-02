Поддельные рецепты. Фото sudexpert.gov.by/ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6aa5aad3-8c2c-4e2e-972e-64fb81fb895b/conversions/ae6ba6a1-9ea9-4360-b0f8-f551988cf40c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6aa5aad3-8c2c-4e2e-972e-64fb81fb895b/conversions/ae6ba6a1-9ea9-4360-b0f8-f551988cf40c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6aa5aad3-8c2c-4e2e-972e-64fb81fb895b/conversions/ae6ba6a1-9ea9-4360-b0f8-f551988cf40c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6aa5aad3-8c2c-4e2e-972e-64fb81fb895b/conversions/ae6ba6a1-9ea9-4360-b0f8-f551988cf40c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Почерковедческая экспертиза помогла установить автора поддельных рецептов в Гомеле. Здесь понадобилось время, чтобы разобраться. Как рассказали эксперты, еще в декабре в нескольких аптеках областного центра правоохранители изъяли оригиналы и копии рецептов врача. Все они имели схожий почерк. Большинство - на одну и ту же фамилию. Менялись только даты рождения или инициалы.

Подлинность бланков и печатей вызывали сомнения. Оперативники вышли на потенциального фальсификатора, взяли у него образцы почерка и отнесли судебным экспертам. Вывод был однозначным: все записи сделаны рукой подозреваемого, а бланки с печатями были банально распечатаны на принтере.