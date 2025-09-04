3.70 BYN
Почти 16,5 т кормов для животных пытались незаконно вывезти из Беларуси
Автор:Редакция news.by
Сразу пять фактов незаконной транспортировки кормов для животных установили таможенники на белорусско-российском участке границы.
В общей сложности 16,5 тонн продукции стоимостью 330 тыс. рублей намеревались вывезти из Беларуси без документов, а также сертификатов, подтверждающих ее безопасность.
В Витебской области таможенники остановили три грузовика. В двух корм для кошек и собак перемещали российские перевозчики, еще в одном - предприниматель из Беларуси. Всего везли более 9 тонн продукции на сумму 225 тыс. рублей.
Еще два факта перевозки товаров в нарушение правил выявили в Могилевской области. Нарушителем оказался один и тот же белорусский перевозчик.
Фото ГТК