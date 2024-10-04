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Под Могилевом пассажир грузовика пытался дать взятку сотрудникам ГАИ

Как сообщает УВД Могилевского облисполкома, вблизи областного центра сотрудники ГАИ остановили МАЗ, в котором перевозился черный лом. Чтобы водителя не привлекали к ответственности, его пассажир предложил инспекторам взятку.

Мужчина попытался дать сотрудникам 1000 рублей. Предупреждения об уголовной ответственности пассажир проигнорировал - деньги оставил в бардачке служебной машины. Возбуждено уголовное дело.

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