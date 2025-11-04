Погибла семья с двумя детьми - в СК рассказали подробности ДТП в Минском районе

Следователи рассказали подробности автокатастрофы в Минском районе, где погибли 4 человека. Авария произошла в июне 2025 года на трассе М2 по дороге в аэропорт.

Mercedes на скорости 180 км/ч протаранил такси, в котором в аэропорт ехали граждане России. 75-летняя пенсионерка, ее 43-летняя дочь и две внучки - 7 и 13 лет погибли сразу от сильного удара. После автокатастрофы водитель Mercedes выдвинул свою версию - таксист внезапно затормозил, что привело к трагедии.

Все это время следователи вели кропотливую работу, чтобы установить все обстоятельства ДТП. В момент столкновения скорость Mercedes была 182 км/ч, при максимально допустимой 90. В крови у водителя Mercedes было 9-кратное превышение алкоголя - 2,7 промилле. За несколько часов до аварии водитель Mercedes с другом выпивали. А за 10 минут до столкновения водитель решил ехать в Москву, сделать сюрприз девушке.

"Перед началом поездки водитель Mercedes снял регистрационные номера со своего автомобиля и по трассе ехал очень быстро. При этом свидетель отметил, что перед ДТП его нетрезвый друг отвлекся от управления автомобилем, увлеченно рассказывая истории. Мужчина добавил, что именно он заметил, как их машина на высокой скорости приближается к автомобилю такси, но пьяный водитель не успел среагировать, в результате чего и произошло столкновение, - рассказал Александр Суходольский - официальный представитель управления Следственного комитета Беларуси. - Важно отметить, что за пару часов до смертельной аварии пьяный водитель Mercedes совершил ДТП в столице, повредив чужой автомобиль, после чего скрылся с места".