3.57 BYN
3.21 BYN
3.36 BYN
Покупка валюты у незнакомца обернулась уголовным делом
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Покупка валюты у незнакомца обернулась уголовным деломnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3daae59a-9950-4b78-9962-847fc7d761da/conversions/fcd4eb15-628d-455d-8476-6c1513bf68a9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3daae59a-9950-4b78-9962-847fc7d761da/conversions/fcd4eb15-628d-455d-8476-6c1513bf68a9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3daae59a-9950-4b78-9962-847fc7d761da/conversions/fcd4eb15-628d-455d-8476-6c1513bf68a9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3daae59a-9950-4b78-9962-847fc7d761da/conversions/fcd4eb15-628d-455d-8476-6c1513bf68a9-xl-___webp_1920.webp 1920w
33-летний мужчина пришел в банк в Жодино, чтобы обменять 50 евро. Сотрудники отделения заподозрили, что купюра поддельная. Сообщили о своих подозрениях милиционерам. Банкноту изъяли, и эксперты провели необходимую проверку.
В это время мужчина признался, что приобрел купюру у незнакомца и о том, что она может быть поддельной, не знал. По результатам проверки выяснилось, что банкнота фальшивая. И теперь по данному факту возбуждено уголовное дело.