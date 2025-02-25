Покупка валюты у незнакомца обернулась уголовным делом

33-летний мужчина пришел в банк в Жодино, чтобы обменять 50 евро. Сотрудники отделения заподозрили, что купюра поддельная. Сообщили о своих подозрениях милиционерам. Банкноту изъяли, и эксперты провели необходимую проверку.

В это время мужчина признался, что приобрел купюру у незнакомца и о том, что она может быть поддельной, не знал. По результатам проверки выяснилось, что банкнота фальшивая. И теперь по данному факту возбуждено уголовное дело.