Полгода ждала пострадавшая, что за отданные мошенникам деньги накапают проценты

Пострадавшая ждала полгода, что за отданные мошенникам деньги накапают проценты и все вернется. Пока не поняла, что ее обманули. В Минске 74-летняя пенсионерка поверила аферистам, которые представились сотрудниками Национального банка, и отдала им 13 тыс. долларов. Злоумышленники заверили, что женщина случайно стала соучастницей преступления. Ей пригрозили уголовной ответственностью с обыском, в ходе которого будут изъяты все накопления. Для их сохранения нужно было задекларировать деньги и отдать курьеру. А за время "хранения" ей якобы должны были идти еще и проценты.

"Мошенники по телефону убедили пенсионерку, что ее сбережения для безопасности зачислены на безотзывный вклад и через три месяца вернутся хозяйке с процентами. Все это время аферисты поддерживали с ней связь, интересовались самочувствием и убеждали, что все идет по плану. Но когда в назначенное время деньги так и не были возвращены, минчанка поняла, что стала жертвой преступления. Возбуждено уголовное дело за мошенничество. Милиция напоминает: в Беларуси не существует такой услуги, как декларирование денег через курьера Национального банка. Не передавайте свои сбережения незнакомцам, даже если угрожают уголовной ответственностью".