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Полоцкие пограничники на границе с Латвией обнаружили труп беженца

Вторая жертва за сутки на границе с Латвией.

Труп 24-летнего гражданина Шри-Ланки 8 октября нашли полоцкие пограничники (при нем были документы).

И для понимания масштаба зверств, которые творят европейские силовики: с 2021 года миграционная политика ЕС погубила 58 беженцев.

Юрий Пехота, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

"Проведен осмотр. Среди вещей погибшего документы на имя 24-летнего гражданина Шри-Ланки. Назначены экспертные исследования. Все обстоятельства произошедшего и следовая картина зафиксированы белорусскими следователями. Браславским районным отделом Следственного комитета проводится проверка".

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