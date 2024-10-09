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Полоцкие пограничники на границе с Латвией обнаружили труп беженца
Вторая жертва за сутки на границе с Латвией.
Труп 24-летнего гражданина Шри-Ланки 8 октября нашли полоцкие пограничники (при нем были документы).
И для понимания масштаба зверств, которые творят европейские силовики: с 2021 года миграционная политика ЕС погубила 58 беженцев.
Юрий Пехота, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
"Проведен осмотр. Среди вещей погибшего документы на имя 24-летнего гражданина Шри-Ланки. Назначены экспертные исследования. Все обстоятельства произошедшего и следовая картина зафиксированы белорусскими следователями. Браславским районным отделом Следственного комитета проводится проверка".
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