Вторая жертва за сутки на границе с Латвией.

Труп 24-летнего гражданина Шри-Ланки 8 октября нашли полоцкие пограничники (при нем были документы).

И для понимания масштаба зверств, которые творят европейские силовики: с 2021 года миграционная политика ЕС погубила 58 беженцев.

Юрий Пехота, официальный представитель Следственного комитета Беларуси: