Пожар в Калифорнии уничтожил почти 3 тыс. гектаров леса

В Калифорнии за последние пять дней сгорело почти 3 тыс. гектаров леса. Сильнее всего пострадала северная часть американского штата, в частности округ Напа.

К тушению привлечены более тысячи пожарных и военных, а также 10 вертолетов. Пока пламя удалось локализовать лишь на 11 %. Ситуацию усугубляют сильный ветер и жара. Температура воздуха в регионе достигает 35 градусов.