Пожар в Калифорнии уничтожил почти 3 тыс. гектаров леса
Автор:Редакция news.by
В Калифорнии за последние пять дней сгорело почти 3 тыс. гектаров леса. Сильнее всего пострадала северная часть американского штата, в частности округ Напа.
К тушению привлечены более тысячи пожарных и военных, а также 10 вертолетов. Пока пламя удалось локализовать лишь на 11 %. Ситуацию усугубляют сильный ветер и жара. Температура воздуха в регионе достигает 35 градусов.
600 человек получили предупреждения об эвакуации.