При обрушении строительных лесов у церкви в Эфиопии погибли 36 человек

Число погибших при обрушении строительных лесов у церкви в Эфиопии возросло до 36 человек, еще более 200 получили ранения. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Начальник районной полиции Ахмед Гебейеху заявил, что число погибших может увеличиться. По словам одного из местных чиновников, часть людей может оставаться под завалами. Он добавил, что некоторые из наиболее серьезно пострадавших были доставлены в больницы эфиопской столицы Аддис-Абебы.