При ударе Израиля по больнице в секторе Газа погибли 5 журналистов
Автор:Редакция news.by
По меньшей мере 20 человек погибли в результате ударов Израиля по больнице Насер на юге сектора Газа. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Euronews.
Известно, что среди погибших пять журналистов, а также четыре сотрудника медучреждения. По данным ряда СМИ, среди погибших журналисты и операторы Associated Press, Reuters и Al Jazeera.
Минздрав Газы ранее сообщил о нанесении ВС Израиля двойного удара по больнице Насер. Позднее в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердили атаку. Там отметили, что "сожалеют о любом ущербе гражданским лицам и ни в коем случае не целятся в журналистов как таковых". Начальник Генштаба Армии обороны Израиля поручил провести первичное расследование произошедшего как можно скорее.