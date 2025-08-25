При ударе Израиля по больнице в секторе Газа погибли 5 журналистов

Фото Агентства Анадолу news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/56561c21-a14a-4dcf-8594-8704fbecf3e0/conversions/52647f96-1192-4bb4-8ed0-e3d58e0a244a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/56561c21-a14a-4dcf-8594-8704fbecf3e0/conversions/52647f96-1192-4bb4-8ed0-e3d58e0a244a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/56561c21-a14a-4dcf-8594-8704fbecf3e0/conversions/52647f96-1192-4bb4-8ed0-e3d58e0a244a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/56561c21-a14a-4dcf-8594-8704fbecf3e0/conversions/52647f96-1192-4bb4-8ed0-e3d58e0a244a-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото Агентства Анадолу

По меньшей мере 20 человек погибли в результате ударов Израиля по больнице Насер на юге сектора Газа. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Euronews.

Известно, что среди погибших пять журналистов, а также четыре сотрудника медучреждения. По данным ряда СМИ, среди погибших журналисты и операторы Associated Press, Reuters и Al Jazeera.