Пьяный парень избил машину, пешеход и велосипедист сбиты на зебре - обзор ДТП

Минск

В Минске в ДТП пострадал велосипедист на пешеходном переходе. По предварительной информации, 24-летний водитель BYD при повороте с улицы Чюрлениса на Каролинский проезд не уступил дорогу и сбил велосипедиста. Тот пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый, но не спешился. 53-летний мужчина получил травмы и был доставлен в больницу для обследования. Напомним, что сейчас проходит общественное обсуждение грядущих изменений в ПДД. Среди основных правок как раз и вопрос: стоит ли спешиваться велосипедистам перед пересечением дороги. До 27 сентября каждый может зайти на "Правовой форум Беларуси" и высказать свое мнение.

Новополоцк

В Новополоцке произошло ДТП с участием мотоциклиста. По информации ГАИ, на улице Комсомольской 18-летний водитель байка Minsk слишком разогнался и не успел затормозить перед остановившемся Peugeot. В результате ДТП мотоциклист получил травмы и был госпитализирован.

Речица

Пешеход пострадал в ДТП, которое произошло в Речице. По информации дорожной милиции, 49-летний водитель Datsun ехал по ул. Снежкова и сбил 62-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть дороги по зебре. Мужчина получил травмы, его отвезли в больницу.

Минск

Не смог открыть машину руками, тогда в ход пошли ноги. В Минске пьяный 22-летний парень возвращался домой из клуба и, проходя через двор, попробовал открыть одну из попавшихся на пути машин. После нескольких неудачных попыток он стал наносить удары по крылу ногой. Пояснить причину своего поступка приехавшим милиционерам молодой человек не смог. Известно, что ранее он уже был судим за аналогичный дебош.